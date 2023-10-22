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Keşan'da Polis Denetimi: Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Keşan'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 140 kişinin GBT kontrolleri yapıldı. Bir kişi uyuşturucuyla yakalanırken, 4 sürücüye ceza uygulandı. Uzunköprü'de ise bir iş yerinde kaçak makaron ele geçirildi.