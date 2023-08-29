Keşan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ilçede meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, aranması olan 16 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.