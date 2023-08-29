Keşan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, ilçede meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, aranması olan 16 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 21–28 Ağustos tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.
İlçe genelinde yapılan çalışmalarda aranması olan 16 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.