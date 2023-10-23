Keşan'da aranan şüphelilerden 11'i tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmasında yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmasında yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarda, 21 şüpheliyi yakaladı. 10 kişi işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheli ise tutuklandı. - EDİRNE