Keşan'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, haklarında 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan aranması bulunan Ş.B. ile 'evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan aranan S.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE