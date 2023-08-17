Keşan'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, haklarında 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan aranması bulunan Ş.B. ile 'evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan aranan S.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika