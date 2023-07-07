Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Tepki Gösterdi

EDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Keşan'a yönelik yaptığı açıklamasına tepki gösterip, 'AK Parti belediyeciliğine 'zulüm' değil 'gönül belediyeciliği' denir. Koltuk kavgalarının heyecanından mıdır bilemiyoruz ama Keşan'ımızın yıllarca özlenen hizmetlere halkımızın teveccühü ile kavuştuğunu ve zulüm değil hizmet gördüğünü hatırlatmak isteriz? dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Temmuz ayı belediye meclis toplantısında ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya hesabından AK Parti ve Keşan'ı hedef alan paylaşımına cevap verdi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştirerek, '100 yıldır CHP'de her makamı işgal etmiş Öztrak ailesinden, değişimin önünü açacak bir söylem zaten beklemiyorum' 2019 yerel seçimlerinde, Tekirdağ'ın incisi Süleymanpaşa ve Edirne'nin kalbi Keşan ilçesini kendi yandaşlarını aday yaparak kaybedip, aydınlıkçı ve Atatürkçü bu ilçelerimize AKP zulmünü yaşattıran sen değil misin Yine sen, parti emekçilerimiz varken milletvekili listelerine müdahale edip, ticaret odası başkanlarını milletvekili yapan ve örgütü hiçe sayan kişi değil misin Sen değişim ister misin İsteyemezsin. Bana, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın demişsin, siz ateş olduğunuz CHP'yi yaktınız? Söndürmeye geliyorum? paylaşımında bulundu.

'HALK ZULÜM DEĞİL HİZMET GÖRÜYOR'

Başkan Helvacıoğlu, temmuz ayı belediye meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Tanju Özcan'ı kınayarak, 'Attığı tweet ile Keşan'ımıza zulüm yaşatıldığını ifade eden Sayın Tanju Özcan'a da buradan bir cevap vermek istiyoruz. Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan, attığı tweette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştirirken mesnetsiz ifadelerde bulunmuş. 2019 yerel seçimlerinde, Tekirdağ'ın incisi Süleyman paşa ve Trakya'nın kalbi Keşan'ımızı, kendi yandaşlarını aday yaparak kaybedip, aydınlıkçı ve Atatürkçü ilçelerimize AK Parti zulmü yaşatıldığını ifade etmiş. Buradan hep birlikte kendisine seslenmek istiyoruz. AK Parti belediyeciliğine 'zulüm' değil 'gönül belediyeciliği' denir. Koltuk kavgalarının heyecanından mıdır bilemiyoruz ama Keşan'ımızın yıllarca özlenen hizmetlere halkımızın teveccühü ile kavuştuğunu ve zulüm değil hizmet gördüğünü hatırlatmak isteriz. Ama hakkını da yemeyelim, tweetinde de bahsettiği gibi; Keşan'ımız aydınlıkçı ve Atatürkçüdür. O nedenledir ki, 30 yıldır hizmet etmeyenleri koltuktan kaldırıp yerine hizmet edenleri koymuştur? diye konuştu.

KEŞAN'A DAVET ETTİ

Mustafa Helvacıoğlu, Tanju Özcan'ı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün ardından Keşan'a davet ederek, 'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara yürüyüşünden sonra eğer yürümeye devam etmek istiyorsa Keşan'ımızda yaptığımız 70 kilometre yolda ve 100 kilometre kaldırımda yürümesini öneriyoruz. Yok eğer koşmak istiyorsa, modernleştirdiğimiz stadyumumuza, yüzmek istiyorsa kazandırdığımız olimpik havuzumuza, sahillerimize buyur ediyoruz. Siyasi gerilimini atmak için yeni yaptığımız tesislerimize, şenliklerimize, belediye sanat merkezi etkinliklerimize polemik yerine üretmek istiyorsa, belediyemize ve üreten kooperatiflerimize bakmaya, duyarlılık istiyorsa Trakya'nın en büyük barınağına, velhasıl ilklerimizi, enlerimizi, rekorlarımızı görmeye, koltuk kavgalarından fırsat bulup Bolu'ya hizmet etmek istiyorsa da gönül belediyeciliğini tanımaya ve anlamaya Keşan'a davet ediyoruz. Kendisi, Sayın Öztrak ile olan kavgasına ve koltuk için heyecanla çıktığı o yolları yürüye dursun. Bizler, cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Keşan'ımızda daha nice atılımlara imza atmaya devam edeceğiz. Son söz olarak kendisine Bolu'nun hayırsever insanı merhum İzzet Baysal'ın bir öğüdüyle sesleniyorum, 'İşini iyi yapmaya vakit ayır, iş kişiyi saygın yapar" ifadelerini kullandı.