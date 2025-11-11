Kerkük'teki Provokatif Eylemler Dışişleri Bakanlığı Tarafından Takip Ediliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlerle ilgili olarak gelişmelerin takip edildiğini ve taraflara sağduyulu hareket edilmesi tavsiyesinde bulunduklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: " Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar, ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edilmiş; ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika