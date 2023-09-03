Kerkük krizinde uzlaşma sağlandı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili ve Meclis Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile Kerkük krizini görüştüklerini, kentteki barışçıl yaşamı destekleme ve krizin yargı yoluyla çözülmesi konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili ve Meclis Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile Kerkük krizini görüştüklerini, kentteki barışçıl yaşamı destekleme ve krizin yargı yoluyla çözülmesi konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Türkmen, Arap ve Kürt milletvekilleri olarak kentte yaşanan olayları Başbakan Sudani ile görüştüklerini bildirdi.

Sudani ve Kerkük vekillerinin, krizin yargı yoluyla çözülmesi ve kentteki barışçıl yaşamın korunması noktasında uzlaşıya vardığını belirten Salihi, Başbakan Sudani'nin, orduya ait karargahın boşaltılması konusunda aldığı kararı uygulamakla sorumlu olduğunu söylediğini aktardı. Salihi, Başbakan'ın karargah binasıyla ilgili son kararı artık yargının vereceğinin bilincinde olduğunu da vekillere ifade ettiğini kaydetti.

Protestoların ardından olaylar çıkmıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) bulunduğu binayı boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kerkük'te dün, KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından olaylar çıkmıştı.

Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylarda ölenlerin sayısının 4'e, yaralananların sayısının 15'e yükseldiği açıklanmıştı.