Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğu Garajı Festival Çarşısı esnafının istek ve taleplerini dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğu Garajı Festival Çarşısı esnafıyla buluşarak, istek ve taleplerini yerinde dinledi. Tütüncü, esnafı tek tek ziyaret ederek, bereketli ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğu Garajı Festival Çarşısı esnafının istek ve taleplerini yerinde dinledi.

Tütüncü, Doğu Garajı Festival Çarşısı esnafıyla buluştu. Bölge esnafının daveti üzerine Doğu Garajı Festival Çarşısına giden Tütüncü, esnafın istek ve taleplerini yerinde dinledi. Hakan Tütüncü, esnafı tek tek ziyaret ederek, bereketli ve bol kazanç dileğinde bulundu. Esnaf buluşmasıyla ilgili bir açıklama yapan Tütüncü, "Doğu Garajı Festival Çarşısı esnafımıza nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Esnafımızın taleplerini dinledik, çözümleri konuştuk. Gönülden gönüle yol bulduk. Sevgi dolu bir vakti paylaştık" dedi.

"Her eser müessiriyle kadimdir"

Tütüncü, daha sonra Doğu Garajı'ndaki Antalya Nekropol Müzesi'ni gezdi. Başkan Tütüncü, M.Ö. 3 ve 4. Yüzyıla, M.S. 5. yüzyıla tarihlenen mezarların bulunduğu ve Antalya Müzesi'nden getirilen 400'den fazla objenin sergilendiği müzedeki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Nekropol Müzesi'nin Antalya'nın kültürel zenginliğine ve turizmine olumlu katkılar sunacağını söyledi. Müze projesinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlatıldığını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Her eser müessiriyle kadimdir. Şehre bu ufku işaret eden Menderes Başkanıma şükranlarımızı sunuyoruz "dedi. - ANTALYA