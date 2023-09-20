Kepez Belediye Başkanı Beşkonaklılar Mahallesinde Projeleri İnceledi

Beşkonaklılar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İş Kurumu İl Müdürlüğü binasının yapıldığı mahalleye aile sağlığı merkezi (ASM), kapalı pazar ve mahallenin ortaokuluna da kütüphane yapılacağını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Beşkonaklılar Mahallesinde hemşehrilerinin yaşamına dokunan projeleri inceledi. Başkan Tütüncü, Beşkonaklılar Mahalle Muhtarı Mehmet Daban'ı ziyaret etti, istek ve taleplerini dinledi. Mahalleyi gezen ve vatandaşlarla kucaklaşan Tütüncü, yaz tatilinde çevre düzenlemesi yapılan ve zeytin ağaçlarıyla donatılan Beşkonak İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret etti. Öğrencilerle konuşan Başkan Tütüncü, "Sizler tatildeyken okulunuzun bahçesini yeniledik, parke taşlarını döşedik, her yere zeytin ağaçları diktik. Şimdi de okulunuza en güzel şekilde bir kütüphane kazandıracağız" dedi.

Kepez'e İŞKUR İl Müdürlüğü

Başkan Tütüncü, Beşkonaklılar ziyaretine mahallede yapımı tamamlanan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde devam etti. Kamu kurumu binalarının Kepez'e çok büyük hareketlilik getirdiğine değinen Başkan Tütüncü, İŞKUR'un Antalya il binasının da Kepez'e yapılmasının, mahalleye büyük bir hareketlilik getireceğini, mahallenin değerini artıracağını söyledi.

Büyük değişim ve dönüşüm

"Kepez görev yıllarımızda muazzam bir değişim ve dönüşüm yaşadı" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Bu değişim ve dönüşümün en iyi hissedildiği mahallelerden birisi de Beşkonaklılar Mahallesi oldu. Mahallemize yaptığımız bu ziyaretimizde mahalle muhtarımız Mehmet Daban ile bugüne kadar yaptığımız çalışmaları gözden geçirdik, yapacağımız çalışmaları konuştuk. Burada imar planlarındaki iyileştirmeler ve düzenlemelerle birlikte muazzam bir kentsel dönüşüm hamlesi başladı. Kepez'in bütün mahallelerinde olduğu gibi gecekondu dokusu yerini düzenli yapılaşmaya bıraktı. İmar ve mülkiyet sorunlarının tamamıyla çözülmesi baştan başa önemli bir dönüşümün ve değişimin de öncüsüydü" dedi.

ASM, kapalı pazar, kütüphane

Beşkonaklılar Mahallesi'ne müjdelerle konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, "Mahallemize belediye ve hayırsever iş birliğiyle güzel bir aile sağlığı merkezi kazandıracağız. Güzel bir kapalı pazar ve Beşkonak Ortaokulumuza da bir kütüphane yapıyoruz. Hizmetler olarak parkları, yolları ve altyapı çalışmalarını saymıyorum. Beşkonaklılar Mahallemiz Kepez'in diğer mahallelerinde olduğu gibi muazzam baş döndürücü bir değişimin dönüşümün yaşandığı örnek mahallelerimizden birisi" diye konuştu. - ANTALYA