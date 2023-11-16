Kenya Meclisi, Haiti'ye polis gönderilmesini onayladı

Kenya Meclisi, Haiti'deki şiddet olayları nedeniyle polis gönderilmesine ilişkin karar tasarısını onayladı. Muhalefet partisi milletvekilleri ise tasarının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Kenya Meclisi, şiddet olayları nedeniyle Haiti'ye polis gönderilmesine ilişkin karar tasarısını onayladı.

Yerel basındaki habere göre, Kenya Meclisi, Haiti'ye güvenlik gücü gönderilmesine ilişkin karar tasarısını görüştü.

Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle Kenyalı polislerin bu ülkede görevlendirilmesi için hükümetin talebiyle İdare İç ve Güvenlik Komitesi tarafından sunulan öneri, Kenya Meclisi tarafından onaylandı.

Karara itiraz eden muhalefet partisi milletvekilleri, tasarının Meclis tarafından onaylanmasının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Muhalefet milletvekillerinden Rozzah Buya, "Kenyalılar ölürken, korunmaya ve polis memurlarının hizmetine muhtaçken 1000 polis memurunu Haiti'ye göndermenin manası nedir?" ifadesini kullandı.

Meclis İdare İç ve Güvenlik Komitesi Başkanı Gabriel Tongoya ise Kenya polisinin Haiti'deki tüm masraflarının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından karşılanacağı bilgisini paylaştı.

Burundi, Çad ve Senegal, çok uluslu misyon kapsamında Haiti'ye asker gönderme sözü veren Afrika ülkeleri arasında yer alıyor.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Haiti'ye asker gönderilmesine ilişkin 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kenya polisinin, finansman konusunda yeterli destek ve eğitim almadığı müddetçe Haiti'ye gönderilmeyeceğini açıklamıştı.

Muhalefet mahkemeye başvurmuştu

Haiti'deki kaos ve şiddet olaylarını durdurmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli bir misyonla bu ülkeye 1000 polis gönderme planına, muhalif siyasetçi Ekuru Aukot itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Açılan davada, 10 Ekim'de karar verilmiş ve 24 Ekim'e kadar Haiti ya da başka bir ülkeye polis memuru gönderilmesini engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı alınmıştı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.