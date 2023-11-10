Kenya, Haiti'ye polis gücü göndermeyeceğini açıkladı

Kenya İçişleri Bakanı, Haiti'deki şiddet olaylarında güvenliği sağlamak için yeterli eğitim ve destek almadığı sürece polis gücü gönderilmeyeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle planlanan 1000 polis gönderme misyonu da mahkeme kararıyla engellenmişti.

Kenya'nın, Haiti'de yaşanan şiddet olaylarında güvenliği sağlamak için bu ülkeye, yeterli eğitim ve destek almadığı sürece polis gücü göndermeyeceği açıklandı.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Haiti'ye asker gönderilmesine dair Meclise açıklama yaptı.

Kindiki, Kenya polisinin yeterli destek ve eğitim almadığı müddetçe Haiti'ye gönderilmeyeceğini bildirdi.

Haiti'ye Kenya polisinin gönderilmesiyle ilgili Birleşmiş Milletlerden (BM) ülkelerine yönelik desteğe dikkati çeken Kindiki, güvenlik güçlerinin eğitimi ve finansman konusunda henüz bazı konuların netleşmediğini kaydetti.

Haiti'deki kaos ve şiddet olaylarını durdurmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli bir misyonla bu ülkeye 1000 polis gönderme planına, muhalif siyasetçi Ekuru Aukot itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Açılan davada, 10 Ekim'de karar verilmiş ve 24 Ekim'e kadar Haiti ya da başka bir ülkeye polis memuru gönderilmesini engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı alınmıştı.

Kenya Yüksek Mahkemesi, Haiti'de yaşanan şiddet olaylarında güvenliği sağlamak için 1000 kişilik polis gücü gönderilmesiyle ilgili kararını, 9 Kasım'da vereceğini açıklamıştı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.