Kenya Devlet Başkanı Ruto, partilere birleşme çağrısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, iktidar koalisyonu Kenya Kwanza üyesi partilere 'Birleşik Demokratik İttifak Partisi (UDA) çatısı altında birleşme' çağrısı yaptı. Ruto, partilerin birleşmesinin ülke siyasetini etnik temelli siyasetten uzaklaştıracağını ifade etti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, iktidar koalisyonu Kenya Kwanza üyesi partilere "Birleşik Demokratik İttifak Partisi (UDA) çatısı altında birleşme" çağrısı yaptı.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre Nyeri'de halka hitap eden Ruto, 2022 seçimleri öncesi 10'dan fazla partinin oluşturduğu Kenya Kwanza bileşenlerinden, meclisin en güçlü partisi UDA çatısı altında bir araya gelmelerini istedi.

Ruto, partilerin birleşmesinin ülke siyasetini etnik temelli siyasetten uzaklaştıracağını ifade etti.

Ağustos 2022 seçimlerinde ittifak yaparak rakiplerini geride bırakan Ruto'nun partisi UDA, tek başına mecliste çoğunluğu sağlayamıyor.

Ruto'nun gelecek seçimlere kadar tüm partileri birleştirerek muhalefet blokuna karşı güçlenmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Ruto, ülkedeki hayat pahalılığı yüzünden göreve geldiğinden bu yana protestolara maruz kalıyor.