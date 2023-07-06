Kenya Devlet Başkanı Ruto, Pan-Afrika Parlamentosunun Güçlendirilmesini İstedi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek Pan-Afrika parlamentosunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Ruto, birlikte çalışarak Pan-Afrika Parlamentosunu kıtanın işlerinin yönetiminde kilit bir kurum olarak konumlandırmak için adım atılması gerektiğini söyledi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek "Pan- Afrika parlamentosunun güçlendirilmesi" çağrısı yaptı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre Ruto, Komorlar Birliği'nin bağımsızlığının 48. yılı dolayısıyla konuştu.

Ruto, "Birlikte, Pan Afrika Parlamentosunu kıtamızın işlerinin yönetiminde kilit bir kurum olarak konumlandırmak için bir formül bulmalıyız ve bunun için adım atmalıyız." dedi.

Kıtanın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması gerektiğine dikkati çeken Ruto, şunları kaydetti:

"Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler üretme yaklaşımını yerleştirmek için çaba göstermemiz lazım. Gündem 2063'ü etkin şekilde uygulayabilecek ve bu amaca uygun bir AB'nin kurulacağına eminim. Bunun için Pan-Afrika Parlamentosunun güçlendirilmesi gerekiyor, Birlik bünyesindeki gerçekleştirilecek kurumsal reformlarda da AB komisyonundan muazzam bir ilerleme bekliyorum."