Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhaliflerin vergi artışı protestolarına izin vermeyecek

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, muhaliflerin vergi artış kararına karşı düzenleyeceği yeni protestolara izin vermeyeceklerini duyurdu. Ruto, muhaliflerin çarşamba günü yapmayı planladıkları gösterinin gerçekleşmeyeceğini ve buna izin vermeyeceklerini belirtti. Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga, çarşamba gününden itibaren yeni protestolara başlayacaklarını duyurmuştu. Kenya'da bu hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.