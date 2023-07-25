Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalif lider Odinga'ya görüşme çağrısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, haftalardır süren protestoların ardından muhalif lider Raila Odinga'ya bire bir görüşme çağrısı yaptı. Ruto, Odinga ile yarın görüşebileceklerini belirtti. Odinga'nın yanıtı henüz bilinmiyor.