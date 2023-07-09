Kenya'da STK'lar Gösterilerin Sonlandırılması Çağrısı Yaptı

Kenya'da sivil toplum kuruluşları, ülke çapında devam eden gösterilerin sona ermesi ve anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu. Muhalif lider Raila Odinga'nın seçim sonuçlarını tanımaması ve hükümetin yeni vergi kararına karşı sivil itaatsizlik çağrısı yapmasıyla başlayan gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya'da, sivil toplum kuruluşları (STK) ülke çapında devam eden gösterilerin sona ermesi çağrısı yaptı.

Kenya STK Konseyi Başkanı Stephen Cheboi tarafından yapılan yazılı açıklamada, muhalif gösterilerin ülkedeki istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekilerek anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki protestoların durdurulması ve 12 Temmuz'da yeniden yapılması planlanan gösterilerin de iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Kenya'da cuma günü düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalif Azimio Koalisyonu'nun lideri Raila Odinga, Ağustos 2022'de seçimi kaybettikten sonra sonuçları tanımadıklarını açıklamıştı.

Odinga, hükümetin yeni vergi kararına karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.