Kentsel dönüşümde oturma hakkı düzenlemesi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kentsel dönüşümdeki kendisine düşen hissenin bedelini ödeyemeyecek vatandaşlara oturma hakkı verileceğini söyledi. Kentsel dönüşüm konusu üzerine yapılan görüşmelerde diğer milletvekilleri de konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kentsel dönüşümdeki kendisine düşen hissenin bedelini ödeyemeyecek vatandaşlara oturma hakkı verileceğini söyledi.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, depremde yıkılması en riskli yapılardan dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise ülkede büyük afetlerin yaşandığını, kentsel dönüşüm konusunun bu nedenle en önemli başlıklardan olduğunu vurguladı.

Türkiye'de bugüne kadar yaşanan depremleri hatırlatan Hasan Toktaş, afetlerden ders çıkarılmadığını söyledi.

"Riskli yapıların ve alanların dönüştürülmesinin bir an önce tamamlanması önem arz etmektedir"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise TSK'nın Irak ve Suriye'deki başarılı operasyonlarının kirli hesapları bozduğuna işaret etti.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını ifade eden Işıkver, 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyon bölümün risk altında olduğunu söyledi.

Işıkver, "Riskli yapıların ve alanların dönüştürülmesinin bir an önce tamamlanması, kentsel dönüşüm çalışmalarının gözden geçirilerek dönüşüm uygulamalarının ivedilikle başlatılması ve tamamlanmasını sağlayacak tedbirlerin gecikmeksizin alınması büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

HEDEP Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise teklifin barınma hakkını yok saydığını savundu. Ayrıca teklifin halkın mülkiyet hakkını elinden aldığını ileri süren Sarıtaş, teklife "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise depremlerde büyük yıkımların yaşandığını belirtti.

Kentsel dönüşüm adı altında ranta dönük uygulamaların önünün açıldığını iddia eden Karasu, iktidarın sunduğu kanun tekliflerinin vatandaş odaklı olmadığını savundu.

Afetlere dirençli kentler inşa edilecek yasal düzenlemenin yapılamadığının altını çizen Karasu, "İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifidir ama sektör kan kaybediyor. Ekonomide alarm zili çalıyor. Deprem bölgesinin inşası için kaynak bulunamıyor." ifadelerini kullandı.

"Övgü verilecek bir husustur"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, iktidarları döneminde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un çıkarıldığını hatırlatarak, bugüne kadar 2 milyon 200 binin üzerinde yapının dönüştürüldüğünü belirtti.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulduğunu anlatan Özkaya, bu başkanlığa bağlı 3 genel müdürlüğün Marmara Bölgesi'ni ve İstanbul'u kapsadığını kaydetti.

Özkaya, "Bu kanunda getirdiğimiz bir önemli husus da gerçekten çok gariban olan, kentsel dönüşümdeki kendisine düşen hissenin bedelini ödeyemeyecek vatandaşlarımıza oturma hakkı veriyoruz. 'Bir kısmı sizin mülkiyetiniz, bir kısmı kamunun mülkiyeti; hayatınızın sonuna kadar burada ücretsiz oturacaksınız' diyoruz. Belki de dünyada ikinci bir örneği yoktur. Bu eleştirildi. Eleştirilmek yerine son derece övgü verilecek bir husustur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin birinci bölümündeki maddelerin görüşülmesine geçildi.