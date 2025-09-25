Kemalettin Yılmaztekin, Çekmeköy'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Yılmaztekin, ""Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" esasen halkla buluşma, istişare ve gönül köprülerini güçlendirme meselesidir. Bugünkü programın da bu açıdan çok iyi değerlendirildiği kanaatindeyim. Vatandaşlarımızdan edindiğimiz izlenim de bu yönde oldu" dedi.

Ak Parti tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ve beraberindeki partililer, Çekmeköy'de mahalle muhtarları ve esnaflarla buluştu. Program kapsamında gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte 'Terörsüz Türkiye' süreci vatandaşlara doğrudan aktarıldı. Yılmaztekin, ziyaret ettiği her mahallede projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı, aynı zamanda mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyerek notlar aldı. Soğukpınar Mahallesi'nde muhtar ve esnaflarla, Kirazlıdere ve Aydınlar mahallelerinde ise mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yılmaztekin, hasta ziyaretlerinde de bulundu.

Yılmaztekin, bu kapsamda yürütülen çalışmaların hem çok değerli hem de toplumda olumlu bir karşılık bulduğunu ifade ederek, "Bugün İstanbul'dayız. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve çok sayıda görevlimizle birlikte hamdolsun İstanbul'un dört bir yanına yayıldık. İlçelere bölünerek sahada yoğun bir çalışma yürüttük; hem halkımızla hasbihal etme hem de istişare etme fırsatı bulduk. "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" esasen halkla buluşma, istişare ve gönül köprülerini güçlendirme meselesidir. Bugünkü programın da bu açıdan çok iyi değerlendirildiği kanaatindeyim. Vatandaşlarımızdan edindiğimiz izlenim de bu yönde oldu. Seçime daha üç yıl olmasına rağmen AK Parti'nin tüm kadrolarıyla; ilçe başkanları, teşkilatlar, genel merkez ve Ankara'daki tüm birimleriyle birlikte il il, ilçe ilçe, köy köy, muhtar muhtar sahada olması toplumda büyük bir memnuniyet ve olumlu yankı uyandırdı. Toplumumuz, iktidar partisi AK Parti'nin sahada tüm kadrolarıyla bulunmasından son derece memnun. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını defalarca dile getirdi, bizler de bu taleplere karşılık vermeye çalıştık. Bugün de Çekmeköy'de bir muhtarımızla bir araya geldik. Saha çalışmaları kapsamında tüm muhtarlarımızı tek tek ziyaret ettik. Çocuklarımızla oyun oynadık, kadınlarımızla istişare ettik, büyüklerimizin ellerini öptük, küçüklerimize sarıldık. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar hem çok değerliydi hem de toplumda olumlu bir karşılık buldu. Halkımızdan gelen bu memnuniyet bizleri de son derece mutlu etti" diye konuştu. - İSTANBUL