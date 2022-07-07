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Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısı yerine illerde toplantı yapacak

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısı yerine illerde toplantı yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle her hafta salı günü grup toplantısı yerine bir ilde toplantı yapacağı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle her hafta salı günü grup toplantısı yerine bir ilde toplantı yapacağı bildirildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun, milletvekilleriyle her hafta salı günü yapacağı toplantıların düzenleneceği iller Kurban Bayramı'nın ardından belirlenecek.

İllerde, Kılıçdaroğlu'nun hitabından önce milletvekilleriyle toplantı, ardından saha çalışması yapılacak.

Kılıçdaroğlu illerde ayrıca esnaf ve kanaat önderleriyle de görüşecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantılarla ilgili planlamanın henüz yapılmadığını belirterek, "Milletvekili arkadaşlar da olacak, onlarla konuşulur, görüşleri alınır. Ağırlıklı olarak Genel Başkan'ın programına göre ayarlanır." dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Milletin Sesi Mitingi'nin üçüncüsü 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir'de yapılacak.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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