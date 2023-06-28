Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, 'Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, Kurban Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, Kurban Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.