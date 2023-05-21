Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı Açıklaması

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs 1864'teki sürgünde katledilenleri rahmetle andı.

???????Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "159 yıllık acı dinmiyor ve dinmeyecek. 21 Mayıs 1864'teki zulümde ve sürgün yollarında katledilen Çerkes kardeşlerimizi ve tüm Kafkas halklarını rahmetle anıyorum. Türkiye'yi kendine vatan edinen kardeşlerimizin acısı bizim acımız, kayıpları bizim kaybımızdır." ifadelerini kullandı.

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