CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi ne zaman?

Kemal Kılıçdaroğlu,Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Peki , Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi ne zaman?

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

CHP ise ziyaret iddiasını "Şu an için, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın İnce ile takvimlendirilmiş bir görüşmesi bulunmuyor" açıklamasıyla yalanladı.