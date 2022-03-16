Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi - Haberler

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Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "Bergen" filmini izledi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki gösterimi eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile izledi.

Filmi izleyenlerin arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin ile partililer de yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bergen filmini izledi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Bergen, Politika, Haberler

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