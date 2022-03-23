Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
 - Güncelleme:

- Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti.

- Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title