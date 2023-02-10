Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah saatlerinde Malatya'da olmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Malatya'dan sonra da Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceği kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı ziyaret etmişti. Kaynak: AA / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Şanlıurfa Politika Haberler

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