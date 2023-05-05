KEİPA oturumunda Rusya- Ukrayna, Ermenistan- Azerbaycan gerginliği

RUS DELEGASYONDAN UKRAYNA'YA TEPKİ

'RUSYA TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKMADAN BARIŞ YOK'

GENEL KURULA ARA

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN GERİLİMİ

'ERMENİSTAN TERÖRÜ DESTEKLİYOR'

GENEL SEKRETER: ERMENİSTAN NEDEN ENDİŞELİ

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev, Ermenistan'ın iddialarına yanıt verdi. Haciyev, "Ermenistan delegasyon temsilcisi ilk defa beni suçlamıyor. Ülkelerden resmi bilgi aldığımız anda anında başsağlığı dileğimizi yazıyoruz. Ermenistan Parlamentosundan hiç resmi yazı almadık. Azerbaycan Meclis Başkanından biri vefat etmişti, resmi yazı almıştık, biz de başsağlığı dileğimizi ilettik. Bu ilk konuydu. İkinci konu da sizin topraklarınızda olan bir olay ile ilgili de yazı aldığımızda size de başsağlığı dileriz. Sizin başkanınız da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdı, bunu kabul ediyorsanız neden Hocalı özgür olmuyor? Bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü tanımışız zaten. Verdiğim röportajda sadece 'toprak bütünlüğü' dedim. Ermenistan neden bu kadar endişeli anlamış değilim. Bir yeri işgal ediyorsanız oradan çekilmelisiniz. Masamızda bir bildirgemiz var ve buna dayanarak ben 'toprak bütünlüğü ana unsurumuzdur' dedim" ifadelerini kullandı.Tartışmaların ardından söz alan KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, "Bölge ülkelerinin ortak çıkarları doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için diyalog kanallarını açık tutmamız ve bu kanalları çok etkin kullanmamız gerekmekte. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bu küresel dünyada zorlu sınamaları ele almak, bunlara etkin çözüm önerileri sunmak kısmında parlamenterler olarak sırtımızda büyük bir yük vardır" diye konuştu.