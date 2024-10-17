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KEİPA'nın 2025 Yılı Toplantısı Sinop'ta Yapılacak

KEİPA'nın 2025 Yılı Toplantısı Sinop'ta Yapılacak
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), 2025 yılı Mayıs ayında Sinop'ta toplanacak. Toplantıya 13 farklı ülkeden milletvekilleri katılacak ve bölgedeki ekonomik iş birliği imkanları değerlendirilecek.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, KEİPA'nın 2025 yılı Mayıs ayı toplantısının Sinop'ta yapılacağını duyurdu.

Karadeniz'e sınırı olan 13 ülkenin oluşturduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), 2025 yılı Mayıs ayı toplantısını Nazım Maviş'in daveti üzerine Sinop'ta yapacak. Toplantı uluslararası düzeyde Sinop açısından bir ilk olacak. 13 farklı ülkeden çok sayıda milletvekili ve üst düzey yetkilinin katılacağı toplantıda, Karadeniz Bölgesi'ndeki yeni ekonomik ve sosyal iş birliği imkanları değerlendirilecek. Toplantının ev sahipliği ve raportörlüğünü ise AK Parti Sinop Milletvekili ve KEİPA üyesi Dr. Nazım Maviş üstlenecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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