KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan Delegasyonları Arasında Tartışma Yaşandı

KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurul oturumunda, Rus ve Ukrayna delegasyonları ile Ermenistan ve Azerbaycan delegasyonları arasında tartışma yaşandı. Genel kurulda Ermenistan ve Azerbaycan heyetleri arasında da tartışma yaşandı.

KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurul oturumunda, Rus ve Ukrayna delegasyonları ile Ermenistan ve Azerbaycan delegasyonları arasında tartışma yaşandı.

TBMM ev sahipliğinde Ankara'daki otelde düzenlenen KEİPA 61'inci Genel Kurulu'nda bugün 'Değişen Küresel Dinamiklerde Parlamenter Diplomasinin Rolü: Kalkınma, Barış ve İstikrar' başlıklı genel müzakere oturumu düzenlendi. Oturumda; Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye delegasyon başkanları ile temsilcileri konuşma yaptı.

Tartışmaların ardından söz alan KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, "Bölge ülkelerinin ortak çıkarları doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için diyalog kanallarını açık tutmamız ve bu kanalları çok etkin kullanmamız gerekmekte. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bu küresel dünyada zorlu sınamaları ele almak, bunlara etkin çözüm önerileri sunmak kısmında parlamenterler olarak sırtımızda büyük bir yük vardır" diye konuştu.