KEİPA 61. Genel Kurulu sona erdi

ANKARA - KEİPA ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) 61. Genel Kurulu sona erdi

2 gün süren KEİPA 61. Genel Kurulu sona erdi.

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk kapanışta yaptığı konuşmada, KEİPA'nın 62. Genel Kurulu'nun 2023 yılının Kasım ayında Ukrayna'da gerçekleştirileceğini belirterek, ekonomi, ticaret konularında afet risklerinin azaltılması, teknoloji ve çevre konusunda yapay zeka alanındaki ulusal stratejiler gini konuların görüşüleceğini ifade etti. Öztürk, "Ukrayna Yüce rada amblemimizin bir sonraki toplantıda devralacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova'ya KEİPA Başkanlığı'nın simgesi olan tokmağı verdi.,

Öztürk, Genel Kurula 11 ülke 46 milletvekilinin katıldığını belirterek, "Bütün milletvekilleriyle gelen değerli dostum Anna hanıma ve ekibine, tam kadro gelen ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bölgemizde başta ekonomik ilişkiler olmak üzere her türlü kültürel, turistik, sosyal her türlü istişareyi yapabileceğimiz büyük bir platform" şeklinde konuştu. .

Öztürk şöyle konuştu:

"Karadeniz hepimizin hatta Karadeniz, Karadenize kıyısı olmayan ülkelerin, insanlığın ortak denizi. Hepimizin önce kendimize, sonra ailemize, ülkemize, bütün insanlığa karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların idraki içindeyiz. Bizler Parlamenterler olarak ülkelerimizin temsilcileriyiz ve burada ülkelerimizi ve bütün insanlığı temsil ediyoruz."