KEİPA 61. Genel Kurulu'nda Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerginlik

ANKARA Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 61. Genel Kurulu'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerginlik yaşandı.

Ankara'da devam eden KEİPA 61. Genel Kurulu'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerginlik yaşandı. Ukrayna KEİPA Ekonomi, Ticaret, Finansal İşler Komisyonu Başkanı Oleksandr Marikovskyi, Rusya'nın saldırısında 48 kişinin yaralandığını söyleyerek, "Masum insanları alışveriş yaparken ve tren istasyonunda öldürüyorsunuz. Bu sizin barışınız. Rus delegasyonuna şunu söylemek isterim; son 20 yılda Rusya'da özgür seçim yapılmadı. Siz seçilmediniz, ülkenizi temsil etmiyorsunuz. Siz Kremlin tarafından seçildiniz" ifadelerini kullandı.

Rus temsilci konuşmaya başladığında Ukrayna heyeti üyeleri ellerindeki listede konuşmacının isminin olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Rus heyeti de Ukrayna heyetine karşılık verdi. Tartışma büyümeden önlendi.