KEİPA 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi Ankara'da yapılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Aynı şekilde diğer üyelerimiz Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü önemsiyor ve taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Karadeniz'de barışın ancak bu şekilde gelebileceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) Ankara'da düzenlenen "30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi"nde konuştu. Şentop, konuşmasının başında dün Sırbistan'da yaşanan menfur hadiseden dolayı başta Başkan Orlic'e ve onun şahsında tüm Sırbistan halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi. Şentop, "Yeryüzünün melekleri olan evlatlarımızın böylesine vahşi olayların hedefi olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Sırbistan'ın acısını ve yasını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, ortak coğrafyanın kaderleri de ortaklaştırdığını belirterek, "Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, kültürden sağlığa, eğitimden sanayiye, ulaşımdan telekomünikasyona birçok alanda geliştirilebilecek iş birlikleri, atılabilecek ortak adımlar var. Fakat ortak vizyon ve geleceğin inşasına dair parlak fikirler ancak ve ancak barışın ve huzurun hakim olduğu yerlerde ve zamanlarda yapılabilirler. Karadeniz'in içinde bulunduğumuz zamandaki istikameti ise maalesef bunun tam tersi bir görüntü arz ediyor. Bugün Karadeniz'in en büyük sorunu savaşlardır" şeklinde konuştu.

Şentop, şöyle konuştu:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerinden bir yıldan fazla süre geçti ve savaş ardında yüzbinlerce ölü, yüzbinlerce yaralı, harap olmuş şehirler, evlerinden

yurtlarından olmuş milyonlarca insan ve tam manasıyla felç olmuş bir Karadeniz bıraktı. Bu savaş kazananı olmayan bir savaş. Bu savaş sadece Ukrayna ve Rusya halkları için değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünya için onarılması güç kayıplara, hasarlara neden oluyor. Bizim temennimiz, Karadeniz'in gördüğü en vahşi savaşlardan birisi olan bu savaşın daha fazla can kaybına, yıkıma ve zarara yol açmadan bir an önce kalıcı, adil bir barışla sona ermesidir. Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Aynı şekilde diğer üyelerimiz Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü önemsiyor ve taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Karadeniz'de barışın ancak bu şekilde gelebileceğine yürekten inanıyoruz."

Şentop, Rusya-Ukrayna arasında diyalog kurabilen ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Her türlü ateşkes ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya, tarafları aynı masada toplamaya hazırdır. Gerek Karadeniz Tahıl Anlaşması'nda oynadığımız rol, gerekse esir değişimi anlaşmalarındaki rolümüz bu konuda yeterince tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuzun kanıtıdır. Bu toplantı vesilesiyle buradan bir kez daha taraflara ateşkes çağrısı yapıyor ve kalıcı bir barışa davet ediyorum. Bu noktada savaşın devam etmesini arzulayanlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var" dedi. - ANKARA