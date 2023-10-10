KEFEK Farkındalık Ödülleri 28. Dönem'de de Verilecek

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Atabek, 2016 ve 2017 yıllarında kadınların başarı hikayelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması amacıyla verilen KEFEK farkındalık ödüllerinin 28. Dönem'de de verileceğini açıkladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Atabek, 2016 ve 2017 yıllarında kadınların başarı hikayelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması amacıyla verilen KEFEK farkındalık ödüllerinin 28. Dönem'de de verileceğini açıkladı.

KEFEK, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek başkanlığında toplandı. Toplantıda, KEFEK'in 28. Dönem'de izleyeceği yol haritası değerlendirildi.

Komisyonun 28. Dönem'de yapmayı planladığı taslak çalışmaları anlatan Atabek, yurt içi ve yurt dışı faaliyetler, toplantılar ve projelerde aktif olmayı hedeflediklerini söyledi.

Atabek, 2016 ve 2017 yıllarında kadınların başarı hikayelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması amacıyla KEFEK farkındalık ödüllerinin verildiğini anımsattı. 28. Yasama Dönemi'nde de bu ödüllere devam etmeyi planladıklarını açıklayan Atabek, "Sadece kadınlarımızı değil, fırsat eşitliğine katkı sağlayan erkekleri de ödüllendireceğiz." dedi.

Atabek, 30 Kasım 2023 tarihinde TBMM'de, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Biz de varız" etkinliği düzenleme düşüncesinde olduklarını belirtti.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümünde eski yeni tüm kadın milletvekillerinin katılımıyla bir sergi ve tören yapmayı planladıklarını aktaran Atabek, "Genç üniversite öğrencilerimizle, kadın vekillerimizin buluşabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği toplantı yapmayı hedefliyoruz. TBMM çatısı altında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile baba destek eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantıda babaların çocuklarıyla nasıl sosyal zaman geçirebileceği, babalıktan nasıl daha fazla keyif alınabileceği gibi konularda başta TBMM'deki erkek milletvekillerimiz olmak üzere çalışanlara bir seminer vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

7 bölgede tematik toplantı

Atabek, KEFEK'in başta istihdam olmak üzere girişimciliğin, kooperatifçiliğin, aile ve iş hayatının kolaylaştırılması gibi konularda 7 bölgede tematik toplantılar düzenlemeyi de planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ile devam eden "Kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme" ve "Kadınların siyasi karar alma süreçlerine katılımın güçlenmesi" projelerini yenileyerek eklemeler yapacaklarını dile getiren Atabek, bakım ekonomisi konusunun da bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Komisyon Başkanı Atabek, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinin komisyonlarıyla bir araya gelecekleri iki ayrı toplantı düzenleyeceklerini, ortak platformlar kurulması için adım atacaklarını belirtti.

Komisyon üyesi milletvekilleri de söz alarak yeni döneme ilişkin görüşlerini dile getirdi.