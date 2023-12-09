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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açıklamalarıyla ilgili tepki gösterdi

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum Kafkas Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısına ilişkin yaptıkları açıklamanın siyasi istismar konusu edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün yaptığı açıklamayla ilgili, "Açıklamamızda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ilgili en ufak bir ifade yoktur" diyerek, "Bu bir siyasi ahlaksızlıktır. Böyle bir yazı yazdığımızın iddiası yalandır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum Kafkas Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısına ilişkin yaptıkları açıklamanın bazı basın yayın mecraları tarafından siyasi istismar konusu edildiğini ifade tepki gösterdi. Keçiören Belediyesince köpek saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamanın, bazı haber sitelerinde, "Turgut Altınok Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını Hedef Aldı" ve "Sokak Köpekleriyle İlgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Yüklendi" başlıklarıyla haberleştirildiğinin ve siyasi istismar peşinde koşulduğunu belirten Altınok şunları kaydetti:

"Yazılı açıklamamızda Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi itham edecek en ufak bir ifade kullanmadık ve Bakanlığımızla ilgili de herhangi bir yazı yazmadık. Bakan Bey'in kendisine de bu konuyla ilgili herhangi bir yazı yazmadık. Bunlar tamamen çarpıtma haberlerdir. Bu tür haberler, yaralı çocuğumuzun durumunu istismar etmektir. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır. Böyle bir yazı yazdığımızın iddiası yalandır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızlıktır. Son derece üzgün olduğumuz bir konuyla ilgili yalan yanlış haber yapan, siyasi rant devşirme peşinde olan, gazetecilik etiğinden ve ahlakından bihaber olan sözde haber sitelerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Turgut Altınok Bağlum Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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