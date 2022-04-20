Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Kardeş Kazakistan'la dostluğumuz ebet müddet var olsun'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Altınok "Kardeş Kazakistan'la dostluğumuz ebet müddet var olsun" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı. Altınok programda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Ramazan ayında Türk cumhuriyetleri ile iftarda buluştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ile Kardeş Kazakistan Cumhuriyetimizin dostluğu ebet müddet var olsun. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu ayın büyük Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Mübarek Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Kaledeki iftar programına Keçiören Beldiyse Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin, Başkan Yardımcısı Gulnara Zhumageldiyeva, Birim Direktörü Nurlubek Zhumash, Kuzey Bölgesi Başkanı Eric Nurakayev, Esnaflar Sendikası Başkanı Kairakbay Zhanabekov katıldı. Başkan Turgut Altınok katılımlarından dolayı aynı zamanda Hak-İş Konfederasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız ile Dış İlişkiler Uzamanı Mustafa Sema Sürücü'ye de teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika