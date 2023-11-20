Keban Kaymakamı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Atalık, esnafın sorun ve talepleri için her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret göstereceklerini belirtti.

Keban Kaymakam Furkan Atalık, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti, hayırlı kazanç diledi.

Atalık, her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret göstereceklerini ifade ederek, esnafın sorun ve talepleri olduğunda kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

Sanayi sitesi esnafı da Kaymakam Atalık'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.