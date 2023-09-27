Keban Kaymakamı Göldere Camisi'ni İnceledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Göldere köyünde yapımı tamamlanan camiyi gezdi ve köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, yapımı tamamlanan Göldere Camisi'nde incelemelerde bulundu.
İlçeye bağlı Göldere köyüne gelen Kaymakam Atalık, yapımı tamamlanan camiyi gezdi, köy muhtarı Hüseyin Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cami lojmanı ve köy sosyal tesislerini inceleyen Atalık, daha sonra köyde yaşayan vatandaşlarla biraya gelerek taleplerini dinledi.
Kaymakam Atalık'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve kamu kurum yetkilileri eşlik etti.
Kaynak: AA / Politika