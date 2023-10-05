Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Kuşçu, Örenyaka ve Üçpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Atalık, muhtarlar ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, köyleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, Kuşçu, Örenyaka ve Üçpınar köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinleyen Atalık, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir, Keban İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat eşlik etti.???????