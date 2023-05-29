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Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Politika Haberleri

Keban ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda gösterdiği başarı nedeniyle kutlama yapıldı. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Keban Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi. Kutlamaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe yönetimi ve partililer katıldı. Başkan Atlı, desteklerinden dolayı Keban halkına teşekkür etti.

Keban ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda gösterdiği başarı nedeniyle kutlama yapıldı.

Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından Keban Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi.

Kutlamaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe yönetimi ve partililer katıldı.

Başkan Atlı, desteklerinden dolayı Keban halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Politika

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