Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı
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Keban ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda gösterdiği başarı nedeniyle kutlama yapıldı. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Keban Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi. Kutlamaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe yönetimi ve partililer katıldı. Başkan Atlı, desteklerinden dolayı Keban halkına teşekkür etti.
Keban ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda gösterdiği başarı nedeniyle kutlama yapıldı.
Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından Keban Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi.
Kutlamaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe yönetimi ve partililer katıldı.
Başkan Atlı, desteklerinden dolayı Keban halkına teşekkür etti.
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Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Politika