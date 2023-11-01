Kdz. Ereğli Belediye Başkanı İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına Entegre Olmak İstiyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre olmak istediklerini açıkladı. Başkan Posbıyık, bölgedeki belediye başkanları ve siyasilere çağrıda bulunarak bir araya gelip demiryolu hattı projesinin takipçisi olmalarını istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Kdz. Ereğli olarak İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre olmak istediklerini açıkladı. Adapazarı, Karasu, Düzce, Akçakoca, Alaplı, Filyos ve Bartın bölgesindeki belediye başkanları ve siyasilere çağrıda bulunan Başkan Posbıyık, "Türkiye'nin yassı çelik devine ev sahipliği yaparken demiryolu ağına bağlı olmayan tek kenti olarak Düzce-Zonguldak-Bartın'lı yöneticilere, siyasilere, belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Bir araya gelelim, bu konuda ortak bir ses verelim. Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için lütfen bir araya gelelim, demiryolu hattı projesinin takipçisi olalım. Projenin İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre edilmiş şekliyle hem yolcu, hem yük taşımacılığı şeklinde planlanmasını sağlayalım" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Başkan Halil Posbıyık, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yaptığı açıklamada Batı Karadeniz Bölgesi'ni kalkındıracak vizyon bir projeden bahsetti. Başkan Posbıyık, Batı Karadeniz limanlarını İç Anadoluya bağlayacak olan demiryolu projesini gündeme taşıyan Başkan Posbıyık, "Kdz. Ereğli olarak İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre olmak istiyoruz" dedi.

Başkan Posbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün sizlere başta Kdz. Ereğli olmak üzere tüm Batı Karadeniz bölgesi için çok önemsediğim bir proje hakkında değerlendirmelerde bulunacağım.

Batı Karadeniz bölgesini yeniden ayağa kaldıracak olan bu proje, Adapazarı, Karasu, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Bartın Limanı Demiryolu Projesi'dir.

Yıllardır hayalimiz olan bu projede, Adapazarı-Karasu arasındaki 1.etap çalışmaları hala bitirilmemiştir, 2029 yılı için bitirilmesi öngörülmektedir. Bölgemiz için ise 30 yıl içerisinde herhangi bir perspektif ortaya konulmamıştır.

"DÜZCE-ZONGULDAK-BARTIN'LI YÖNETİCİLER BİR ARAYA GELELİM"

Sevgili basın mensupları, Buradan sizlerin aracılığıyla sesleniyorum. Kdz. Ereğli olarak bir an evvel İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre olmak istiyoruz.

Türkiye'nin yassı çelik devine ev sahipliği yaparken demiryolu ağına bağlı olmayan tek kenti olarak Düzce-Zonguldak-Bartın'lı yöneticilere, siyasilere, belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Bir araya gelelim, bu konuda ortak bir ses verelim.

Bölgenin geleceği açısından, ulaşım damarlarının açılması için bu projeyi çok önemsiyorum. Birlikte hareket edersek başaracağımıza inanıyorum.

Karasu-Kocaali-Akçakoca-Alaplı-Ereğli-Bartın arası 281 kilometre uzunluğundaki proje Batı Karadeniz ekonomisini canlandıracak.

Batı Karadeniz limanlarını İç Anadolu'ya bağlayacak olan demiryolu projesi ülkemizin ağır sanayi kuruluşlarından Erdemir ve Kardemir'i de Adapazarı bağlantısı üzerinden ülkenin demiryolu ağına bağlayacak.

Batı'dan İstanbul-Ankara demiryolu hattına, doğudan ise Zonguldak-Çankırı-Kayseri demiryolu hattına entegre edilebilecek. Böylece Batı Karadeniz'de üretilen veya limanlarına gelen yükler ülkenin her tarafında dağıtılabilecek.

"İMAR PLANLARINA İŞLENDİ"

Kdz. Ereğli belediyesi olarak bu konuda üzeremize düşenleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Zonguldak 25 bin ölçekli çevre düzeni planı ve belediyemizin 1/ binlik uygulama imar planına demiryolu hattı projesi işlendi.

Son günlerde Düzce'de sosyal medya kullanıcıları ve basın mensupları arasında oluşturulan kampanyayı yürekten destekliyorum. Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü'nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı dönemde de bu proje üzerinde ilgilendiğini ve bölgemiz için ne kadar önemli olduğuna inandığını biliyorum.

Ayrıca Milletvekilliği döneminde projenin uygulamaya geçmesi için yoğun çabası olduğunu bildiğim Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bu projenin hayata geçmesinde liderlik yapacağına inanıyorum.

Sizlerin huzurunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için lütfen bir araya gelelim, demiryolu hattı projesinin takipçisi olalım. Projenin İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına entegre edilmiş şekliyle hem yolcu, hem yük taşımacılığı şeklinde planlanmasını sağlayalım. Artık kaybedecek bir dakikalık dahi zamanımız yok."