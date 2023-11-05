Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kerkük'te 2017 yılına kadar kullandığı binayı Kerkük Üniversitesi'ne hibe etti. KDP'nin Kerkük'teki büroları da yeniden açılarak siyasi faaliyetine başlayacak.

KDP, Kerkük'teki binayı üniversiteye hibe etti

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kerkük'te 2017 yılına kadar kullandığı binayı Kerkük Üniversitesi'ne hibe etti.

Irak Meclis Başkanı Yardımcısı KDP'li Şahvan Abdullah, Kerkük'te binanın teslimi sırasında yaptığı basın açıklamasında, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin söz konusu binayı Kerkük Üniversitesi'ne hibe etme kararı aldığını söyledi.

Abdullah, Kerkük'te 6 yıldan beri kapalı olan KDP parti bürolarının da yeniden açılarak siyasi faaliyetine başlayacağını sözlerine ekledi.

KDP'nin Kerkük'teki büroları Ekim 2017 tarihinde Irak güçlerinin kente girerek kontrolü Peşmerge'den devralması sonrası kapatılmıştı.

Kerkük Üniversitesi'ne hediye edilen bina merkezi yönetime bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından karargah olarak kullanılıyor.

- Neler olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ağustos ayında talimatı üzerine boşaltılarak KDP'ye devredilmesine karşı ise Kerkük'te vatandaşlar bina önünde çadırlar kurarak protesto gösterisi başlatmıştı.

KDP destekçileri de göstericilerce kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleriyle Kürt göstericiler arasında yaşanan arbedede 3 gösterici ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 3 Eylül tarihinde Başbakan Sudani'nin binanın ordu tarafından boşaltılıp KDP'ye verilmesi kararını durdurmuştu. Bu karar üzerine protestocular da çadırlarını kaldırarak eylemlerine son vermişti.