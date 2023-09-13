KDC Başkan Adayı Jean-Marc Kabund 7 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) başkan adaylarından Jean-Marc Kabund, hakkındaki 12 suçlamadan 7 yıl hapse mahkum edildi. Kabund'un avukatı Kadi Diko, müvekkiline sahte bilgi yaymak ve devlet başkanına hakaretin de aralarında olduğu 12 suçlama yöneltildiğini açıkladı. Kabund'un partisi Değişim İttifakı Genel Sekreteri Belly Mutono, bu kararın Kongo adaletini ayaklar altına aldığını belirtti.