Kazım Yücel: 'Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı'

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı" dedi.

Argıncık Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kazım Yücel, Argıncık'ın Kayseri'de hakkını almamış bir mahalle olduğunu söyleyerek, "Argıncık Mahallesi'nde yaptığımız görüşmeler sonucunda artık öyle bir korkuya kapılmışlar ve üzerlerinde öyle bir baskı hissediyorlar ki gecekondu da yaşıyorlar ama bunu çıkıp söylemeye korkuyorlar. Biz de diyoruz ki bize oy verirken zaten bunun mesajını verdiniz. Yani bize bunu kısmen tevdi ettiniz. Biz de Kocasinan belediyesinde bulunan belediye meclis üyeleri ve grup başkanımızla birlikte bunu ifade ediyoruz. Sadece Argıncık mı? hayır. Buna benzer çok müstesna yerlerimiz var. Şehre mesafesi insanı utandırır, yürüme mesafesinde. Bu mahalle ve benzeri yerlerde bir 60 yıl geriye dönüyorum. 59 yaşındayım, 4-5 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Yokluklar içinde olan bir ailenin evladıyım, ablamın eteğini giyerek top oynadığımı, bisiklet sürdüğümü hatırlıyorum. Geri döndüğümde sadece etek giymeyen çocukların yine o sokaklarda, park olmayan yerlerde hala bu şehrin bu yaklaşık mesafesinde üzülerek söylüyorum ki Kayseri'de hakkını almamış mahalle mensuplarıyla bir arada olmadığımı görüyorum" dedi.

Yücel, Argıncık'ın sıkışmış bir bölgede kaldığını ve yolun karşısında inşa edilen bir yapının Argıncık'tan çok daha pahalı fiyatlara satıldığını söyleyerek, "Bir tarafı tren yolu bir tarafı şehirlerarası yolun arasına sıkışmış, iki tarafta da büyüme şansı kalmamış, yalnız 1970'lere indiğinizde 30 bin nüfuslu Argıncık'tan bahsediyoruz. 2019 nüfusu 10 bin 900 ve 2020 nüfusu 10 bin 600. Yani hala 300 kişi de olsa bir göç veriyor. Bu halkın bu mahallede oturmasını gerektiren ne var? Yolun diğer tarafına geçiyorsunuz 500 metreye ev yapmış kişi ile yolun karşısında 500 metreye ev yapmış kişinin arasındaki uçurumu ben size anlatmayayım. Birisi milyarlık birisi de bugün müteahhit tarafından alınmayan, yapılaşmasına müsaade edilmeyen bir yer. Sayın muhtarıma söz vermiştim. Argıncık Mezarlığı ile ilgili ben gereğini yapacağım demiştim. Verdiğim sözün takipçisiyim, önerge verdik ve bakımı yapılacak diye cevap geldi. Biz bakımından bahsetmiyoruz ki. Argıncık Mahallesi'nin mezarlığının ele alınıp tamamıyla Kayseri'nin içindeki bir mezarlığa yakışır hale dönüşmesini istiyoruz. Çünkü bu belediyeden aldığınız yerin mezarlığını siz büyükşehire devrettiniz ve buraları parayla vatandaşa sattınız. Aldığınız parayla herhalde makam araçlarınıza benzin almayı hesap etmediniz. ya da başka giderlerinizi karşılamayı düşünmemeniz lazım. Bu mahalle halkının mezarlığını elden geçirmeniz gerekli" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarının Argıncık'la ilgili değişim planı olmadı"

Belediye başkanlarının hayatlarında Argıncık ile ilgili değişim planlarının hiç olmadığını söyleyen Yücel, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğer bu mahalle kentsel dönüşüm için fırsat diye belirtilen ve böyle bir fırsat 1999 yılındaki depremden sonra Türkiye gerçeği olarak bakanlığa devredildi ve belediyelere yetki verildiyse Argıncık burada dönüşüme ilk talip olan yer olmalı. Fakat burada dönüşüm olacaksa eski halin yeri Argıncık'ın arazisinin içi ve eğer bir belediye bunu satacak kadar bir gayrimenkulü kendi malı görüyorsa, bu fırsatı kaçırmamalıydı. Orada satmış olduğu parsellerin her birine burada küçük ölçekli de olsa, 2+1 de olsa, 100 metrekare brüt de olsa konutlar yapabilirdi ve Argıncık'ın belki de 4'de 1'ini oraya tahliye edebilirdi. Bu tahliyeyi yapmak ve buradaki yoğunluğu azaltmak buranın kalitesini yavaş yavaş yukarı taşıyacak projeleri hayata geçirme fırsatı verecekti. Fakat sayın belediye başkanlarının hayatlarında Argıncık'la ilgili bir değişim asla olmadı, olmayacak da. Çünkü Argıncık halkı onlar için böylesine geri kalmış bir yer olmakla aslında bir oy deposu. İstediği oyu fazlasıyla aldığı yere belediye başkanları neden hizmet etsin. Yapılan hizmetlerin yeterli olduğunu düşünüyorlar belediye başkanlarımız. Başka yerlere bakın, oyun parkları, sosyal alanlar, istediğiniz kalite var. Bu şehrimizin her tarafında olmalı. En azından Argıncık Kayseri'ye 4.7 kilometrede. Yani yürünebilecek bir yerde. Burada arazide bir boşluk olsa, imar yoğunluklarında belediye kendilerine kalabilecek bir alan belirlemiş olsa, bu mutlaka değişim olur. Burası Kayseri'nin çok da kıymetli bir yeri olacak ve burada yapılacak binaların 2 adım ötenizdeki Zümrüt Mahallesi'ndeki binalardan bir farkı olmayacak. Orada 3 milyona daire alıyorsunuz burada aynı metrekare edecek bir yeri 1 milyona almıyorsunuz. Bu Argıncık'ın kaderi olmamalı." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika