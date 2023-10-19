Kazakistan, Rusya'ya askeri ürün ihracatını yasakladı

Kazakistan, Rusya'ya askeri amaçlarla kullanılan 106 farklı ürünün ihracatını yasakladı.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan ürünlerinin Rusya üzerinden ihraç edildiğini ancak askeri ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirildiğini söyledi. Toplamda 106 farklı ürünün ihracatının yasaklandığını ifade eden Torebayev, ihracatı yasaklanan ürünler arasında insansız hava araçları ve parçaları, elektronik cihazlar, çiplerin yer aldığını kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz ay resmi ziyaret gerçekleştirdiği Almanya'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyacağını belirtmişti. - ASTANA