Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi: FETÖ, ulusal kimliği oluşmamış kişileri etkisi altına alıyor

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin makalede, "Ulusal yurtseverlik bilinci düşük ve ulusal kimliği oluşmamış kişiler, sıklıkla bu topluluğun etkisi altına girmektedir." ifadesine yer verildi.

Başkanlığın resmi internet sitesindeki makalede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yerli bilim insanlarının dini konuda yazdıkları kitapların yetersiz kaldığı dönemde "çaresizlikten" Kazakça ve Rusçaya çevrildiği belirtildi.

FETÖ mensuplarının özellikle grup örgütlenmesi anlayışını oluşturdukları anlatılan makalede, "Çeşitli ortamlarda yandaşlarını arayarak, kendilerinden olmayanları ise dışlayarak toplum arasında bölünmenin yolunu açıyorlar fakat devlet içinde, sosyal gruplarda ve kamusal ortamda fazla dikkat çekmeden çalışmalarını ciddi bir şekilde yürütürler ve kendilerini toplumdan ayırmazlar." tespiti paylaşıldı.

Makalede, FETÖ mensuplarının hedeflerine ulaşana kadar gerçek yüzlerini ortaya çıkarmadıklarına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Dini terimler bile açıkça kullanılmıyor, örneğin abdesti 'bilet', namazı da 'uçmak' gibi başka kelimelerle değiştirerek söylüyorlar. Ulusal yurtseverlik bilinci düşük ve ulusal kimliği oluşmamış kişiler, sıklıkla bu topluluğun etkisi altına girmektedir."

Makalede, Türkiye'de 2016 yılında darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün "terör örgütü" olarak ilan edilmesinden sonra Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Basra Körfezi ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da "terör örgütü" kabul edildiği hatırlatıldı.