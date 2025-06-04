Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, Numan Kurtulmuş'u Tebrik Etti

Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, Numan Kurtulmuş'u Tebrik Etti
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Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti. Kurtulmuş da Koşanov'u Kazakistan Devlet Sembolleri Bayramı dolayısıyla kutladı ve Kurban Bayramı'nı da selamladı.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'u telefonla arayan Koşanov, yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin hem TBMM hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş ise 4 Haziran'da kutlanan Kazakistan Devlet Sembolleri Bayramı dolayısıyla Koşanov'u tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Kurtulmuş ve Koşanov, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla birbirlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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