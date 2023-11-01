Kazakistan ile Fransa arasında stratejik madenler alanında işbirliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında stratejik madenler alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi imzalandı. İki lider, görüşmelerde ekonomik işbirliği, enerji, nükleer sanayi, madencilik ve diğer sektörlerdeki projeleri ele aldı.

Kazakistan ile Fransa arasında "stratejik madenler" alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Macron, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Önce baş başa, sonra heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya gelen Tokayev ve Macron, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, 15 yıl önce Kazakistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını hatırlatarak, "Dostluğa ve karşılıklı desteğe dayalı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ortak hedefimizdir." dedi.

Bu bağlamda bu ziyaretin özel öneme sahip olduğuna işaret eden Tokayev, bugün Macron ile gerçekleştirdiği görüşmesinde ikili bağları güçlendirme için somut anlaşmaların sağlandığını belirtti.

Tokayev, Fransa'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydederek "Bu yılın 8 ayında karşılıklı ticaret hacmi yüzde 21 artarak 2,7 milyar dolara ulaştı. Fransa'dan son 15 yılda yaklaşık 18,7 milyar dolar değerinde yatırım geldi." ifadelerini kullandı.

Halihazırda enerji, nükleer sanayi, madencilik, makine mühendisliği, inşaat, uzay sanayisi ve ilaç üretimi sektörlerinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Tokayev, ülkede 170'ten fazla Fransız sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Tokayev, bugün Kazakistan ile Fransa arasında "stratejik madenler" alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi imzaladıklarını belirterek, "Bu, günümüzün mevcut zor jeopolitik ve jeoekonomik koşullarında özellikle önemli." diye konuştu.

Görüşmede, ayrıca yeşil ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğine yönelik konuları da müzakere ettiklerini kaydeden Tokayev, Kazakistan'ın Fransa'nın girişimi olan One Planet Summit çerçevesinde ortak çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

"Kazakistan'da Fransız şirketlerinin varlığını genişletmek istiyoruz"

Macron da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e daveti için teşekkür ederek, iki ülkenin birçok konuda tutumlarının benzerliğine dikkati çekti.

Kazakistan'ın coğrafi konumu ve büyük topraklarıyla kilit ülke olduğuna işaret eden Macron, bu bağlamda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Macron, Kazakistan'da Fransız şirketlerinin varlığını genişletmek istediklerini ve özellikle enerji ve havacılık endüstrisinde işbirliğini önemsediklerini kaydetti.

Kazakistan'ın küresel gıda güvenliği açısından önemli rol oynadığını aktaran Macron, "Şap hastalığına karşı aşı üretimini kapsayan bir projeyle ilgili bu yönde önemli bir anlaşmaya imza attık." ifadesini kullandı.

Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası konulara da değinen Tokayev ve Macron, çatışma taraflarını krizi barışçıl ve diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Kazakistan ve Fransa arasında Fransız Kalkınma Ajansı Grubunun kurulması ve işletilmesine ilişkin anlaşma, Kazakistan'da uluslararası Fransız okullarının açılması ve Fransız dilinin orta okullarda öğretilmesine ilişkin anlaşma, "stratejik madenler" alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi, şap hastalığına karşı aşı üretiminin yerelleştirilmesine ilişkin şirketler arası anlaşma, 1 GW enerji toplama kapasitesine sahip rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için ortak şirketin kurulması, demiryolu ekipmanları üretimi alanında yatırım anlaşması imzalandı.