Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu: "Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk 7 ayında 3 milyar 600 milyon dolara ulaştı"

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar 300 milyon dolara ulaştığını, bu yılın ilk 7 ayında ise 3 milyar 600 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar 300 milyon dolara ulaştığını, bu yılın ilk 7 ayında ise 3 milyar 600 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Nurtleu, Türkiye'nin Kazakistan'ın dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3 milyar 600 milyon dolar oldu. Gelecekteki hedefimiz ivme kaybetmeden bu oranı arttırmaktır" dedi.

Kazakistan'da 4 binden fazla Türk sermayeli işletmenin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Nurtleu, "Türkiye, bugüne kadar Kazakistan ekonomisine 4 milyar 700 milyon dolar doğrudan yatırım yaptı. İlk on büyük yatırımcı arasında yer almaktadır. Bugün 31 yatırım projesi faaliyette, 50 proje de sırada bekliyor" diye konuştu.

Nurtleu Türk mevkidaşı ile ulaştırma ve transit alanındaki fırsatları genişletme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Özellikle Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru potansiyelinin tam olarak kullanılarak taşımacılığın arttırılması gerektiği sonucuna vardık" dedi.

Bakan Nurtleu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi kapsamında Kazakistan'ı ziyaret edeceğini aktardı. - ASTANA