Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan personel için birçok ülke taziye mesajı göndermeye devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağında bulunan personel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev mesajında, Türk Silahlı Kuvvelerine (TSK) ait uçağın düşmesi sonucu askerlerin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu açıklamıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
