Kazakistan'da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi - Haberler

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Kazakistan'da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kazakistan'da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu bitti.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu bitti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör olduğu Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18'inci turu Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da sona erdi. Müzakerelerin ikinci ve son gününde garantör ülkeler, askeri muhalefet ve Suriye rejimi heyetlerinin katılımıyla yapılan ana toplantıda sonuç bildirisini açıkladı. Dün Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ikili ve üçlü görüşmelerle başlayan toplantı, "Suriye krizinin askeri bir çözümü olmadığına" ilişkin kararla son buldu. Garantör ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak, BM desteğiyle Suriye'de sürdürülebilir ve uzun vadeli siyasi süreci ilerletme konusundaki taahhütlerini yineledi. Suriye'nin farklı bölgelerindeki her türlü terör eyleminin yanı sıra İsrail'in Suriye'ye devam eden askeri saldırıları da kınandı.

Sonbaharda olabilir

Görüşmelerde, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal, Rusya'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, İran'ı Siyasi Konulardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı temsil etti. Lavrentiev, toplantı öncesi yaptığı açıklamada bir sonraki Astana formatlı görüşmenin sonbaharda düzenlenebileceğini açıkladı. Görüşmelerde, BM Genel Sekreteri Suriye Temsilciliğinin Siyasi İşlerden Sorumlusu Robert Dunn'ın başkanlık ettiği heyetin yanı sıra Ürdün, BM Mülteci Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç heyetleri gözlemci olarak yer aldı. - NURSULTAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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