Kazakistan'da şans oyunlarına bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi

Kazakistan Güvenlik Konseyi, halk arasında şans oyunlarına yönelik bağımlılığın artmasına ilişkin toplantı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında toplandı.

Toplantının ana gündemi halk arasında şans oyunlarına bağımlılığın ciddi şekilde artması oldu.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, "Son yıllarda Kazakistan'da oyun bağımlılığıyla ilgili durum giderek yaygınlaşıyor. Bu durum, bazı aileler için bu büyük bir trajediye dönüştü." dedi.

Gençlerin risk grubunda olduğuna dikkati çeken Tokayev, ilgili kurumlara, şans oyunlarına kısıtlamalar getirilmesi için çalışmaları güçlendirme talimatı verdi.

Tokayev, buna bağlı olarak ülkede artan suç oranlarına işaret ederek emniyet güçlerinden hem asayişin sağlanmasını hem diğer önleyici tedbirlerin alınmasını istedi.

Şans oyunları sektöründe mali ve diğer ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Tokayev, toplantı sonunda şans oyunları bağımlılığıyla mücadelede bilgilendirmeyi de içeren önlemlerin alınması talimatı verdi.